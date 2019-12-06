Последнее обновление: 06.12.2019 13:04

Совмин РБ отказался объявить 31 декабря выходным из-за корпоративов

Правительство Беларуси приняло решение не делать 31 декабря 2019 года выходным днем, объяснив это решение нежеланием самих трудящихся остаться дома накануне Нового года.

Как сообщил премьер РБ Сергей Румас, проект указа о выходных днях 2020 года уже напрвлен в администрацию Лукашенко.

"Мы изучили этот вопрос в правительстве. 31 декабря в качестве выходного дня не поддержан в силу ряда причин, в том числе и личных. Этот вопрос был широко обсужден в коллективах, и там пришли к выводу, что не хотелось бы лишать возможности поздравить коллег", – сказал Румас, которого цитирует Sputnik.by.

Отвечая на вопрос о том, что 31 декабря оставлено рабочим днем для того, чтобы можно было провести корпоративы, премьер, улыбнувшись, сказал: "Да, для корпоративов".

Румас также сообщил, что 2 января сделают выходным днем, который потом придется отработать.

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