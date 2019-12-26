Последнее обновление: 26.12.2019 21:44

Минтруда РБ пересчитало рабочие часы на 2020 год после решения о 2-м января

Министерство труда и соцзащиты Беларуси установило новую расчетную норму рабочего времени на 2020 год после решения властей сделать 2 января выходным днем без последующих отработок.

Расчетная норма рабочего времени на 2020 год при полной норме его продолжительности составит для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье 2032 часа, а для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье - 2026 часов.

Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 ч в неделю и только для указанных режимов работы.

«В организациях с иными режимами наниматель самостоятельно определяет расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм ст.112-117 Трудового кодекса», - говорится в сообщении министерства.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование