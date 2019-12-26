Минтруда РБ пересчитало рабочие часы на 2020 год после решения о 2-м января

Министерство труда и соцзащиты Беларуси установило новую расчетную норму рабочего времени на 2020 год после решения властей сделать 2 января выходным днем без последующих отработок.

Расчетная норма рабочего времени на 2020 год при полной норме его продолжительности составит для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье 2032 часа, а для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье - 2026 часов.

Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 ч в неделю и только для указанных режимов работы.

«В организациях с иными режимами наниматель самостоятельно определяет расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм ст.112-117 Трудового кодекса», - говорится в сообщении министерства.