Последнее обновление: 13.08.2019 18:11

Официальная безработица в РБ на 1 августа не превышает 0,3%

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 августа 2019 г. составил 0,3 процента и по сравнению с 1 августа 2018 г. снизился на 0,1 процентных пункта.

Как сообщает Минтруда РБ, на учете в качестве безработных на 1 августа 2019 г. состояло 12 тыс. человек, что на 27,6% безработных меньше, чем на 1 августа 2018 г. (16,6 тыс. человек).

Нанимателями на 1 августа 2019 г. заявлены сведения о наличии 90,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 17,6% больше, чем на 1 августа 2018 г. (77 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64,5% от общего числа вакансий, в соответствующем периоде прошлого года - 64,4%.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 августа 2019 г. составил 0,1 безработных на одну вакансию (на 1 августа 2018 г. – 0,2).

В январе-июле 2019 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 114,9 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 57,5 тыс. человек.

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