Количество занятых в экономике РБ за ноябрь 2019 года сократилось на 4 тыс.

В экономике Беларусь в ноябре 2019 г. было занято 4334,8 тыс. человек, что на 3,9 тыс. меньше по сравнению с октябрем 2019 года. В октябре 2019 года количество занятых составляло 4338,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет РБ.

В ноябре текущего года были трудоустроены 50276 человек (в тексте данные без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности). При этом, количество уволенных составило 56944 человек.

Отрицательная разница наблюдается в обрабатывающей промышленности, где принято на работу 7756 человек, уволен 10 882 человек, строительстве (принято 3 814, уволено 5 870), сельском хозяйстве (принято 5478, уволено 8847).