Беларусь и Ливия подпишут меморандум о сотрудничестве в образовании и ряд межвузовских соглашений. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович во время визита ливийской делегации в научно-технологический парк БНТУ "Политехник".

"У нас с Ливией давнее сотрудничество в сфере образования - с 1983 года мы готовим специалистов для экономики этой страны по самым разным направлениям, - отметил Александр Баханович. - Прежде всего это инженерно-технические и медицинские специальности, специальности, связанные с обороноспособностью, с защитой национальной безопасности и так далее".

По его словам, Министерство высшего образования и научного развития Ливии проявляет большую заинтересованность в подготовке специалистов для экономики страны.

"Сегодня по результатам визита мы подпишем меморандум о сотрудничестве между нашими странами. Документ станет фундаментом нормативно-правового обеспечения, правовой базы, а дальше мы планируем заключение целого ряда межуниверситетских соглашений и соответствующих дорожных карт, где мы пропишем совместную подготовку специалистов", - рассказал Баханович.

Первый замминистра подчеркнул, что прежде всего Ливию интересует блок инженерно-технических специальностей.

"Они недавно приняли программу развития инженерно-технического образования похожую на принятую у нас в стране буквально пару месяцев назад. Их очень интересует подготовка специалистов высшей научной квалификации - кандидатов и докторов наук. Представители сферы образования Ливии обещают в самое ближайшее время прислать свои конкретные предложения: сколько надо им специалистов, по каким специальностям. Я думаю, что мы это очень быстро оформим и начнем подготовку специалистов для экономики Ливии", - проинформировал он.