На границе Беларуси с Евросоюзом перед выходными скопилось более 3,6 тысячи машин

На границе Беларуси с Евросоюзом перед выходными скопилось 3630 грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 1800 авто и 30 автобусов. Сопредельная сторона с понедельника приняла на свою территорию 34% легкового транспорта», - говорится в сообщении.

На въезд в Литву перед Шальчининкаем (Бенякони) и Мядининкаем (Каменный Лог) в очереди находятся 50 легковых авто.

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 600 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данный пункт пропуска в Литву с начала недели проследовало всего 12% авто от нормы.

Контрольные службы Шальчининкая (Бенякони) оформили 18% большегрузов от нормы. Здесь въезда в ЕС ожидают 460 грузовых авто.

Перед латвийским и польским погранпереходами Патерниеки (Григоровщина) и Кукурыки (Козловичи) въезда в Евросоюз ожидают 690 фур. Их сотрудники с начала недели приняли на свою территорию 43% грузовиков от нормы.