Google добавила ИИ-ассистентов Gems в боковую панель Google Workspace

Google добавила ИИ-ассистентов Gems прямо в боковую панель Google Docs, Sheets, Slides, Drive и Gmail. Об этом компания сообщила на своей официальной странице.

Ранее Gems, представляющие собой настроенных ИИ-экспертов для выполнения конкретных задач, можно было использовать только в приложении Gemini. Теперь пользователи Workspace могут получать помощь от Gems, не выходя из рабочих документов или почты.

Gems помогают автоматизировать рутинные задачи. Они могут создавать посты и контент, подходящий именно вашей аудитории. Также Gems готовят скрипты для продаж на основе информации о компаниях или отраслях. Они помогают составлять важные отчеты и внутренние сообщения. Кроме того, Gems проверяют тексты с точки зрения различных должностных лиц, например генерального директора или топ-менеджмента, чтобы сделать сообщения более убедительными.

Пользователи могут выбирать как готовые Gems, так и создавать собственные на сайте gemini.google.com/gems/create. ИИ также интегрирован с функциями Workspace – например, можно упоминать коллег (@), получать доступ к файлам и папкам.

Эта функция уже доступна пользователям Google Workspace, имеющим доступ к Gemini. Развертывание будет происходить постепенно в течение нескольких недель.