Компания Amazon запустила миллионного робота и анонсировала ИИ-модель DeepFleet

После 13 лет автоматизации складов Amazon объявила об очередном рекорде – теперь в ее глобальных логистических центрах работает уже миллион роботов. Юбилейного робота доставили на склад в Японии.

Как пишет The Wall Street Journal, компания приближается к моменту, когда количество роботов на складах сравняется с численностью сотрудников. По данным издания, 75% мировых доставок Amazon так или иначе осуществляются с участием роботов.

Вместе с этим Amazon анонсировала собственную генеративную модель II DeepFleet. Она оптимизирует маршруты роботов на складах и должна ускорить их работу на 10%. Модель была создана и обучена на внутренних данных компании с помощью Amazon SageMaker.

В мае Amazon представила своего новейшего робота Vulcan. Он оснащен двумя "руками": одна перемещает товары, а другая – с камерой и присоской – чувствует захватываемые предметы.

Amazon начала развивать роботизированную логистику еще в 2012 году после приобретения Kiva Systems. В 2024 году компания запустила "центры выполнения заказов нового поколения" – в них в 10 раз больше роботов, чем на обычных складах. Первый такой центр заработал в Шривпорте, штат Луизиана.