Последнее обновление: 04.07.2025 11:51

В большинстве районов Беларуси введены ограничения на посещение лесов

В большинстве районов Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства.

В частности, для посещения ограничены все районы Гродненской, Минской, Гомельской и Брестской областей. В Витебской области разрешено посещение лесов в Лиозненском, Оршанском, Дубровенском районах, в Могилевской области - в Горецком, Дрибинском Краснопольском, Костюковичском, Хотимском районах.

В Министерстве лесного хозяйства призывают граждан по возможности воздержаться от посещения лесов, а при необходимости нахождения в лесу соблюдать правила пожарной безопасности.

Государственная лесная охрана перешла на усиленные дежурства в праздничные дни.

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