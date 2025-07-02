МАРТ ужесточает меры в отношении магазинов за продажу просрочки и завышение цен

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) ужесточает меры ответственности в отношении торговых организаций за продажу просрочки и завышение цен. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В нем утверждается, что в последнее время участились случаи формального подхода торговых организаций к исполнению решений МАРТ. После выявления нарушения контрольным органом субъект его устраняет и зачастую продолжает дальше нарушать.

Так, за январь-июнь по результатам проведенных контрольно-аналитических мероприятий направлено более 1,1 тыс. рекомендаций по устранению нарушений, выдано порядка 230 предписаний о запрете реализации продукции, в том числе с истекшими сроками годности (реализации), к административной ответственности привлечено более 350 виновных лица.

«В целях повышения ответственности субъектов предпринимательской деятельности перед потребителями МАРТ ужесточает требования к торговым организациям за реализацию просроченной продукции, несоблюдение обязательного перечня товаров и завышение цен. В случае выявления подобных фактов, решения о приостановлении работы торговых объектов будут приниматься по более жестким критериям. Соответствующий приказ подписан 1 июля 2025 года», - информирует МАРТ.

Кроме того, ведомство обещает скоро запустить "Народный контроль!".