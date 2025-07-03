Польша с 7 июля возвращает временный контроль на границах с Германией и Литвой

Польша с 7 июля введет временный контроль на границах с Германией и Литвой. Об этом сообщает польский телеканал Polsat.

"Во вторник утром состоялось заседание с участием премьер-министра Дональда Туска, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и представителей пограничной службы. Принято решение о введении временного пограничного контроля на границах Польши с Германией и Литвой. Это решение вступит в силу 7 июля ", - передает телеканал.

Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, контроль на границе с Германией необходим, "чтобы ограничить, свести к минимуму неконтролируемые потоки мигрантов".

По его словам, новые меры будут действовать до конца сентября. Туск добавил, что через Литву также идет "поток нелегальной миграции, организованный Россией и Беларусью".

Туск предупредил Берлин о готовящемся введении пограничного контроля еще в марте. Польский премьер был недоволен тем, что немецкие пограничники возвращают в Польшу искателей убежища.

"Терпение Польши в этом вопросе на исходе - особенно после изменений, которые затрудняют определение того, действительно ли возвращаемые в Польшу лица должны сюда попадать", - заявил Туск.