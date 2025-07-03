Минобороны Чехии подписало контракт на закупку 24 бронемашин Titus

Министерство обороны подписало контракт с компанией Eldis из холдинга Czechoslovak Group на закупку 24 колесных бронемашин Titus. Об этом министерство сообщило на своем сайте.

Согласно информации, стоимость заказа составляет 4,068 млрд крон (€162,7 млн) без учета НДС. Армия приобретет 22 машины в командно-штабной версии и две другие машины в базовой комплектации без систем связи для обучения водителей, инструкторов и специалистов.

Минобороны заплатит около 137 млн крон без учета НДС за одну машину Titus в командно-штабной версии. «Машина содержит новые технологии, которые оцениваются в дополнительные 38,7 млн крон», —-уточнили в ведомстве.

По данным министерства, в ходе переговоров удалось достигнуть общей скидки в размере около 170 млн крон.

Чешская Армия уже использует машины Titus. В июне 2019 года министерство подписало контракт с Eldis Pardubice на поставку 62 машин на сумму более шести миллиардов крон. Армия приобрела 42 колесные бронированные машины для командно-штабных учений и учений по связи и 20 колесных бронированных машин МКПП (для многофункционального командного пункта координации огневой поддержки, включая логистическую поддержку и обучение).

Titus выпущен в сотрудничестве с французской компанией Nexter Systems, разработавшей боевую надстройку, и чешской компанией Tatra Trucks, которая поставляет шасси.

Как сообщило Министерство обороны, новые машины были модифицированы и оснащены по сравнению с предыдущей версией, в том числе на основе опыта войны в Украине.