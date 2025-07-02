Экстремальная жара добралась до Германии

Экстремальная жара, ранее охватившая Францию, Испанию и Великобританию, добралась и до Германии: своего пика температура достигнет уже в эту среду, 2 июля.

Согласно прогнозам, в среду на юге Германии ожидается около 40 градусов, на остальной территории страны – 34 градуса и выше.

Как сообщила накануне Немецкая метеорологическая служба (DWD), 1 июля была зафиксирована самая высокая температура в этом году – 37,8 градуса. Этот показатель был зарегистрирован в баварском Китцингене.

По всей территории Германии остается высокой угроза мощных лесных пожаров, учитывая нынешнюю жару и рекордно засушливые зиму и весну.

Поскольку во многих землях Германии до сих пор продолжается учебный школьный год, Ассоциация учителей настаивает на активизации мер противодействия жаре в школах, таких как установка внешних жалюзи и систем вентиляции.

В то же время в союзе предостерегают, что большинство школьных зданий плохо подготовлены к жаре, поэтому руководителям школ нередко приходится прибегать к сокращению количества уроков или отмене послеобеденных занятий.

Между тем Испания уже несколько дней страдает от сильной жары, которая распространилась с Пиренейского полуострова на Францию, Италию, Балканы и Грецию.

В нескольких регионах страны температура поднялась значительно выше 40°C, что является рекордом для июня.

Ранее стало известно, что из-за чрезмерной жары временно закрыли для посещения верхушку Эйфелевой башни в Париже.