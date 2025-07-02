Литва фиксирует резкий рост вторичной миграции через Латвию

Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) заявила о резком росте вторичной миграции через Латвию. Об этом сообщает LRT.

По данным VSAT, в первой половине 2025 года было задержано 352 нелегальных мигранта, которые въехали в Латвию из Беларуси, а затем пытались добраться до Западной Европы через Литву и Польшу.

Это в 2,5 раза больше, чем в первой половине 2024 года, когда было задержано 140 мигрантов.

В VSAT отмечают, что 157 нелегальных мигрантов, въехавших из Латвии, были задержаны литовскими правоохранителями – большинство из них впоследствии вернулись в Латвию – и 195 – польскими правоохранителями.

Кроме того, VSAT начала 25 расследований по незаконной перевозке людей и задержала 31 контрабандиста мигрантов в этом году. Большинство задержанных мигрантов были гражданами Сомали и Афганистана – 150 и 53 человека соответственно.

Граждане Сомали, опрошенные литовскими пограничниками, чаще всего заявляют, что они путешествуют из Сомали через Объединенные Арабские Эмираты в Россию, оттуда в Беларусь, а затем пытаются попасть в Латвию, откуда обычно отправляются в Германию.

По данным VSAT, мигранты путешествуют из Латвии группами от нескольких до десятка человек. Некоторые пользуются услугами контрабандистов, но некоторые также путешествуют регулярными автобусами с иностранными или поддельными документами.

Пограничники отметили, что в этом году 5914 мигрантов попытались въехать в Латвию, но были задержаны и возвращены в Беларусь. Между тем за 2025 год литовские пограничники уже задержали 890 мигрантов, которые нелегально въехали из Беларуси, а в 2024 году их было 1002.

Напомним, 4 июня несколько десятков мигрантов попытались нелегально попасть в Латвию из Беларуси.

Литва направляет сотрудников своей пограничной службы и полиции в Латвию, чтобы помочь соседней стране в борьбе с незаконной миграцией.