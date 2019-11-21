МВД РБ сообщило о 150 случаях фишинга за последние 2 дня

Только за последние 2 дня в МВД поступили более 150 заявлений и сообщений от жертв банковского фишинга, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Представляясь сотрудниками контакт-центра или службы безопасности белорусских банков, злоумышленники звонят с подменного номера телефона клиентам этих учреждений. Они сообщают потенциальным жертвам о совершенном в отношении их мошенничестве и под предлогом блокировки счета просят сообщить реквизиты платежных карт. После этого, завладев указанной информацией, похищают денежные средства потерпевших.

Популярная схема мошенников – напугать жертву. Сценарии просты: «с вашей картой происходят мошеннические транзакции»; «со счета уже списаны деньги и спасти их можно в считанные минуты»; «от вашего имени направлена заявка на кредит, нужно срочно ее отменить»; «на ваш счет ошибочно зачислен перевод, его нужно вернуть».

В МВД напомнили о том, что сотрудники банков никогда не требуют реквизитов банковских карт или другой конфиденциальной информации.

«Просьба незнакомого абонента о предоставлении конфиденциальной информации свидетельствует о том, что разговор ведется с мошенником», - отметила пресс-секретарь.