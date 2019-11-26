СК Беларуси: Количество хищений денег с карточек выросло более чем в 2 раза

Количество хищений денежных средства с банковских карт белорусов за 11 месяцев текущего года выросло в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Согласно инфографики, размещенной на сайте Следственного комитета Беларуси, за указанный период совершены 6372 преступления по хищению денег со счетов граждан с использованием компьютерной техники.

Потерпевшим признан 5991 человек, при этом третья часть (33,1%) приходится на молодых людей во возрасте 20-29 лет.

Совокупный ущерб по возбужденным уголовным делам за 10 месяцев превысил 6,1 млн. рублей. Возмещение составило 64,9%.