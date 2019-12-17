Генпрокуратура РБ устроила коррупционную зачистку в концерне Белнефтехим

Генеральная прокуратура Беларуси по результатам проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли внесла председателю концерна "Белнефтехим" представление, в котором потребовала устранить нарушения антикоррупционного законодательства.

Соответствующая информация и копия представления направлены в правительство РБ для сведения, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«В системе концерна в 2017 году выявлено 26 преступлений против интересов службы, 2018 году – 22, за 10 месяцев 2019 года – 13. Большинство таких противоправных деяний связано со взяточничеством за лоббирование интересов коммерческих структур в ходе процедур закупок», - отмечается в сообщении.

Среди привлеченных к уголовной ответственности – бывшие гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба», замгендиректора ОАО «Нафтан», замгендиректора по капитальному строительству ОАО «Белшина», иные должностные лица.

Основными причинами совершенных коррупционных преступлений и иных нарушений антикоррупционного законодательства в концерне Генпрокуратура назвала ненадлежащую организацию профилактической работы и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; непринятие мер к выявлению и устранению условий, которые способствовали нарушениям в сфере закупок; несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.

Прокуроры установили факты, когда представители государства-работники концерна получали в подчиненных организациях вознаграждения несмотря на отсутствие необходимых финансовых показателей: в ОАО «Белшина» представителям государства выплатили средства при отсутствии у завода чистой прибыли за I квартал 2018 года; аналогичные нарушения вскрыты при выплате ОАО «Завод горного воска» вознаграждения некоторым лицам концерна в 2017-2018 годах.

«Примечательно, что несмотря на явные несоответствия законодательству Концерн утверждал отчеты представителей государства. Необоснованно полученные деньги возмещены», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В подчиненных организациях не всегда оформляли письменные обязательства о соблюдении государственными должностными лицами антикоррупционных ограничений. В частности, ряд сотрудников ОАО «Могилевхимволокно» в нарушение закона длительное время занимался предпринимательской деятельностью. Кроме того, при учете рабочего времени сотрудников зафиксированы факты сообщения фиктивных сведений.

«В ходе проверок вскрыты случаи, когда предприятия не выполняли решения комиссии Концерна по противодействию коррупции, не принимали меры к устранению нарушений, допущенных в процессе закупок. Одним из следствий такой ситуации стали возбужденные прокурорами уголовные дела», - информирует Генпрокуратура.

Так, прокуратура Гродненской области в августе 2019 года возбудила уголовное дело в отношении члена конкурсной комиссии предприятия – заместителя главного механика ОАО «Гродно Азот», который получил взятку за содействие и покровительство частной структуре при ее участии в закупках.

Также, установлены факты, когда руководители подчиненных концерну организаций скрывали от компетентных органов информацию о коррупционных проявлениях.

В частности, прокуратура Могилевской области установила, что администрация РДУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» не сообщила о хищении более 500 литров топлива на АЗС №1 в Могилеве в марте 2019 года. После служебной проверки часть топлива списали, а стоимость оставшегося количества удержали с работников автозаправочной станции.

По итогам проверки в концерне Белнефтехим были приняты «конкретные меры к устранению нарушений антикоррупционного законодательства», к дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 35 работников подчиненных организаций, из которых 14 переведены на нижестоящие должности.