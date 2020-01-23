Беларусь заняла 66 место в Индексе восприятия коррупции-2019

Беларусь, набрав 45 баллов, заняла 66 место в "Индексе восприятия коррупции-2019" международной неправительственной организация Transparency International.

В исследовании 180 стран мира ранжированы исходя из оценок уровня коррупции в госсекторе.

В группе лидеров в 2019 году произошли несущественные изменения: первое место разделили Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов), за ними следует Финляндия (86 баллов). В последние годы эти страны неизменно занимали три первых места в рейтинге.

Среди стран СНГ самый большой рывок за год совершила Армения - с 35 до 42 баллов. Существенно улучшил свои показатели Азербайджан - с 25 до 30 баллов.

В конце рейтинга - Сирия (13 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сомали (9 баллов).

Согласно исследованию за 2019 год, более двух третей стран, включая наиболее развитые страны мира, находятся в состоянии стагнации или демонстрируют признаки отката в своих усилиях по борьбе с коррупцией.

Анализ результатов показывает, что страны, в которых выборы и финансирование политических партий открыты для чрезмерного влияния со стороны заинтересованных кругов, в меньшей степени способны бороться с коррупцией.

Более двух третей стран имеют баллы ниже 50, при этом средний балл составляет всего 43. С 2012 года только 22 страны значительно улучшили свои оценки, включая Эстонию, Грецию и Гайану. А двадцать одна страна, в том числе Австралия, Канада и Никарагуа значительно ухудшили свои позиции.

Анализ показывает, что страны с хорошими показателями по ИВК также имеют более строгие меры по регулированию финансирования избирательных кампаний и более широкий охват политических консультаций.

В странах, где нормативные положения о финансировании избирательных кампаний являются всеобъемлющими и систематически применяются, средний показатель ИВК составляет 70 баллов, в то время как в странах, где такие нормативные акты либо отсутствуют, либо применяются неэффективно, средний балл составляет 34 и 35 соответственно.

Шестьдесят процентов стран, которые значительно улучшили свои показатели ИВК с 2012 года, также усилили правила, касающиеся пожертвований на избирательные кампании.

Страны с более широкими и открытыми консультационными процессами в среднем получили 61 балл по ИВК. Напротив, там, где практически нет консультаций, средний балл составляет всего 32.

Подавляющее большинство стран, которые значительно снизили свои показатели ИВК с 2012 года, не вовлекают наиболее важных политических, социальных и деловых субъектов в процесс принятия политических решений.