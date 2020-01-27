Telegram: Директор Жабинковского сахарного завода задержан за взятку

Правоохранительные органы Беларуси задержали директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова. Поводом для задержания стала взятка.

«За взятку в $ 20 000 задержан директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. В пятницу его выводили в наручниках прямо из рабочего кабинета», - сообщил телеграм-канал Nexta (https://t.me/nexta_tv).

В сообщении также говорится, что 24 января правоохранительные органы произвели выемку документов и «опечатали бухгалтерию Городейского сахарного комбината».

Примечательно, директор Городейского сахарного завода Михаил Криштапович 24 января был снят с самолета Минск-Мюнхен. Вместе с Криштаповичем с самолета сняли и экс-губернатора Могилевской области Петра Рудника.

Nexta сообщает, что летевший в Мюнхен самолет пришлось возвращать обратно в Беларусь из-за ошибок силовых ведомств, допустивших прохождение погранконтроля и вылет указанных лиц.

«Накладка и трёхчасовая задержка произошла из-за ошибки сотрудника КГБ, курирующего РУП "Национальный аэропорт Минск". Точнее, именно этого майора-куратора сделали крайним», - утверждает телеграм-канал.

Сбой в работе силовых ведомств был вызван недавним указом, согласно которому земельные участки в районе Национального аэропорта были переданы под юрисдикцию Октябрьского района Минска.

«Соответственно, сменились и кураторы. По территориальности кураторами стали представители Октябрьского районного отдела Управления КГБ по г. Минску и Минской области», - пишет Nexta.

История с разворотом самолета и действия в отношении руководителей двух сахарных заводов страны последовали сразу за поездкой Лукашенко в Шклов, где он заявил о поставленной «раком» Беларуси.