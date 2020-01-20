Последнее обновление: 20.01.2020 22:04

Директор ОАО «МДК» приговорен к 4 годам усиленного за взятку

Суд Фрунзенского района Минска 16 января 2020 года приговорил директора ОАО «Минский домостроительный комбинат» Сергея Семашко к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за взятку.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда РБ, с начала марта по конец мая 2019 года Семашко получил от представителей частных компаний более 4000 рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Семашко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему запрещено в течение 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

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