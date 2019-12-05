Приостановлен судебный процесс над экс-мэром Жодино

Судебный процесс над бывшим председателем Жодинского горисполкома приостановлен, Проводится проверка законности действий органа уголовного преследования.

Об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на источники, знакомые с ходом суда.

Дело бывшего мэра Жодино Юрия Шарого и еще двоих обвиняемых суд Борисовского района начал рассматривать в середине сентября 2019 года. Шарый уже более года находится под стражей.

Мера пресечения в отношении обвиняемых не менялась на время проверки, все находятся под стражей.

Как правило, ходатайство о проверке законности действий следствия в суде заявляет сторона защиты, сам обвиняемый. Проверка может идти до месяца.

"Пока дата возобновления суда не назначена, проверка продолжается", - сообщили в суде Борисовского района.

Бывший мэр Жодино был задержан в конце октября 2018 года по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности, ему предъявлено обвинение в превышение власти и служебных полномочий и получение взятки.

Ранее со ссылкой на следователей сообщалось, что согласно материалам уголовного дела, обвиняемый за взятки "решал вопросы в интересах коммерческих структур, которые занимались строительством многоквартирных жилых домов в Жодино".