Суд в Киеве арестовал двух подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Печерский районный суд Киева арестовал до 8 февраля 2020 года подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко.

В ночь на субботу, 14 декабря, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении волонтера и детского медика Кузьменко, а также ветерана войны в Донбассе и музыканта Антоненко. При этом он отклонил прошения 15 человек, которые предлагали поручиться за Юлию Кузьменко, в том числе депутатов Верховной рады от "Европейской солидарности" Яны Зинкевич и Николая Величковича, передает DW.

Кузьменко подозревается в совершении преступлений по статьям уголовного кодекса о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией и об умышленном убийстве, совершенным опасным для жизни многих лиц способом. В тексте подозрения указано, что Кузьменко лично подорвала автомобиль, в котором находился Шеремет.

Между тем глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о новом вещественном доказательстве в деле об убийстве Павла Шеремета. По его словам, во время обыска подозреваемый Андрей Антоненко написал брату своей жены, с которым проживает в одной квартире, и попросил его вынести из дома некую "зеленую штуку". В связи с этим той же ночью были проведены два дополнительных обыска и по одному из адресов данный предмет был найден, им оказалась мина МОН-50 в полуразобранном состоянии, рассказал Аваков в эфире телеканала "Украина".

Министр также отметил, что элемент аналогичной мины был частью взрывного устройства, от которого погиб Шеремет.

"Я не говорю, что это элемент той бомбы, но странно, когда музыкант держит у себя дома мину МОН-50, которой можно убить огромное количество людей", - добавил он, напомнив, что следствие еще не завершено.

В частности, отсутствует информация о заказчиках убийства, заявил Аваков. "Чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь. Мне не хватит Генеральной прокуратуры – нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки", - сообщил он.

Накануне на брифинге с участием руководства Национальной полиции Украины, МВД и президента Владимира Зеленского были раскрыты промежуточные результаты расследования убийства Шеремета, а также названы имена пяти фигурантов дела. Ими являются медсестра парашютно-десантного батальона Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и бывший участник военной операции Киева в Донбассе (АТО) Андрей Антоненко, а также двое других ветеранов АТО Владислав и Инна Грищенко.

Все они задержаны, а первые три фигуранта являются подозреваемыми. Подозрения основываются, в частности, на записях с камер видеонаблюдения и телефонных разговоров. По словам замглавы Национальной полиции Евгения Коваля, главным мотивом убийства Шеремета следствие считает попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.