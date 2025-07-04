В России беспилотники атаковали Ростовскую и Московскую области. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«В Ростовской области зафиксированы попадания в нескольких городах. В городе Азов ранее были слышны взрывы на территории оптико-механического завода. Повреждено несколько автомобилей, выбиты окна в жилых домах, а обломки одного из дронов упали на местный стадион», - говорится в посте под видео.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла пенсионерка.

Кроме того, в городе Шахты в результате атаки произошло отключение электроэнергии — без света остались почти 2 тысячи частных домов, написал Слюсарь.

Беспилотники нанесли удары по подмосковному Сергиево-Посадскому району.

Как сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев, в пятницу утром в Сергиево-Посадском округе было зафиксировано падение четырех беспилотников. Пострадали двое мужчин. В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы.

По словам главы Сергиево-Посадского округа Оксаны Ерохановой, в результате атаки БПЛА произошло возгорание электроподстанции, пять микрорайонов округа остались без электроэнергии, еще один частично обесточен.

Позднее пресс-служба Министерства энергетики Московской области сообщила, что электроснабжение части потребителей после падения БПЛА в Сергиевом Посаде восстановлено.

"В ходе проведения аварийно-восстановительных работ специалисты компании "Россети Московский регион" оперативно восстановили электроснабжение части потребителей в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевский поселок, деревни Афанасово города Сергиев Посад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по восстановлению подачи электроэнергии продолжаются. Их проведение координирует Штаб по безопасности электроснабжения "Россети Московский регион".