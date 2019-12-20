На Украине уже закрыли 5,3 тыс. нелегальных казино

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на вечер 20 декабря правоохранительные органы Украины остановили работу более 5300 игорных заведений, изъяв оборудование на 50 миллионов гривень.

«Решение внеочередного заседания Правительства выполняется безотлагательно. Сейчас привлечено 715 мобильных групп из состава сотрудников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований», – говорится в сообщении, передает УНИАН.

Гончарук также утверждает, что СБУ, в частности, выследила и игорные заведения, что крышуются самими правоохранителями.

«Происходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие», – добавил Гончарук.

Правительство Украины запретило распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Национальной полиции и Государственной фискальной службе поручено провести проверки игорного бизнеса. Сегодня на селекторном совещании министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требует от Национальной полиции до 16.00 прекратить функционирование игорных заведений, функционирующих под видом государственных лотерей.