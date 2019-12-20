Последнее обновление: 20.12.2019 22:29

На Украине уже закрыли 5,3 тыс. нелегальных казино

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на вечер 20 декабря правоохранительные органы Украины остановили работу более 5300 игорных заведений, изъяв оборудование на 50 миллионов гривень.

«Решение внеочередного заседания Правительства выполняется безотлагательно. Сейчас привлечено 715 мобильных групп из состава сотрудников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований», – говорится в сообщении, передает УНИАН.

Гончарук также утверждает, что СБУ, в частности, выследила и игорные заведения, что крышуются самими правоохранителями.

«Происходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие», – добавил Гончарук.

Правительство Украины запретило распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Национальной полиции и Государственной фискальной службе поручено провести проверки игорного бизнеса. Сегодня на селекторном совещании министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требует от Национальной полиции до 16.00 прекратить функционирование игорных заведений, функционирующих под видом государственных лотерей.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование