Полиция Украины раскрыла детали расследования убийства Шеремета

Следствие в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета остановилось на одной из четырех изначально выдвинутых версий. Речь идет о дестабилизации социально-политической ситуации путем убийства известного человека.

Об этом сообщил на специальном брифинге в Киеве замглавы Национальной полиции Украины Евгений Коваль, передает РБК.

Полицейский уточнил, что сначала у следствия было четыре основные версии преступления — перепутали жертву, бытовые и межличностные конфликты, профессиональная деятельность журналиста и дестабилизация ситуации на Украине путем убийства известной персоны.

После отработки три версии не нашли своего подтверждения, и следствие остановилось на последней, сообщил Коваль.

Он также рассказал, что в деле об убийстве Шеремета пять подозреваемых, в том числе известные на Украине люди. Это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и ее сожитель музыкант и доброволец Андрей Антоненко, а также добровольцы Владислав и Инна Грищенко. Выйти на них удалось в ходе изучения других, на первый взгляд не связанных между собой, преступлений, сказал Коваль. В частности, автомобиль Шеремета подорвали бомбой, схожей с использованной при другом покушении.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также принял участие в брифинге, заявил, что вопрос, кто заказчик преступления, остается открытым. «И я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в следующий раз», — заявил Зеленский. Генпрокурор Руслан Рябошапка поддержал президента: «Я надеюсь, что страна услышит ответ».

Шеремет погиб в Киеве в июле 2016 года — автомобиль, за рулем которого он находился, был взорван в центре города.