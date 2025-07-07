Последнее обновление: 07.07.2025 17:44

ЕАЭС упрощает процедуру ввоза высокотехнологичных медицинских устройств

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение, направленное на упрощение процедуры ввоза в Евразийский экономический союз высокотехнологичных медицинских устройств, в том числе современных систем магнитно-резонансной томографии.

Как сообщает ЕЭК, с этой целью расширен список полос радиочастот продукции, при ввозе которой на таможенную территорию ЕАЭС не требуется предоставление лицензии, заключения (разрешительного документа) или сведений из единого реестра.

«Соответствующие системы имеют ряд преимуществ с точки зрения высокого качества визуализации, установки и эксплуатации. Их технические характеристики не приводят к возникновению электромагнитных помех», – отметил директор Департамента таможенного тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Принятое решение позволит сократить финансовые и временные затраты организаций при ввозе указанных товаров.

Документ вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.



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