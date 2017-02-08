Экспертиза: машину журналиста Шеремета взорвали самодельным устройством

Экспертиза подтвердила, что машину украинского журналиста Павла Шеремета взорвали самодельным взрывным устройством осколочно-фугасного действия, сообщил в среду начальник главного следственного управления Нацполиции Украины Александр Вакуленко.

"По результатам проведенных экспериментов следователи пришли к выводам, что в автомобиле имел место взрыв самодельного взрывного устройства осколочно-фугасного действия с электрическим способом приведения в действия, взрывное устройство было изготовлено самодельным способом", - сказал Вакуленко на пресс-конференции.

По его словам, причиной смерти журналиста Павла Шеремета стал травматический шок и значительная кровопотеря.

"По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти Шеремета является травматический шок и значительная кровопотеря. Смерть наступила буквально через десять минут после взрыва", - сообщил Вакуленко.

Он также заметил, что предварительные версии - такие как ошибка в объекте, конфликтные ситуации в личной жизни - за время расследования отработаны и на сегодня они не являются приоритетными.

В первую очередь рассматривается приоритетной версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста и оппозиционера как на территории Украины, так и за ее пределами, сказал Вакуленко.

Известный журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".