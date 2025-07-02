Германия усиливает меры против "теневого флота" России

Германия с 1 июля усилила проверку танкеров, проходящих в ее территориальных водах, в рамках мер по противодействию так называемому теневому флоту России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Германии.

Начиная со вторника, у танкеров, которые движутся в территориальных водах Германии, будут спрашивать о наличии страховой защиты от ущерба, причиненного загрязнением нефтью.

В случае выявления несоответствий судно может подлежать дополнительным мерам – от усиленного наблюдения в Европе до внесения в санкционный список.

Новые меры касаются судов, следующих к востоку от немецкого острова Фемарн в Балтийском море, уточняет немецкий МИД.

"Страховая защита этих судов часто неизвестна, поскольку они избегают известных страховых компаний и европейских портов", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, новая мера призвана "усилить давление на российский теневой флот и защитить жизненное пространство Балтийского моря".

Вместе с Германией проверку страховой информации танкеров со вторника начала также Швеция.

Россия использует "теневой флот", насчитывающий несколько сотен танкеров, для транспортировки нефти и газа или для перевозки украденного украинского зерна.

Европейский Союз уже внес в санкционный список почти 350 судов "теневого флота", последний раз – 20 мая.