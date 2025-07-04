Последнее обновление: 04.07.2025 11:51

В Санкт-Петербурге открыли "Беларускую вёску"

В ТРК "Питерлэнд" в Санкт-Петербурге открыли культурно-гастрономическое пространство "Беларуская вёска".

Как сообщает пресс-служба белорусского посольства в РФ, открытие состоялось 3 июля.

Отмечается, что в новом "белорусском месте" на карте Северной столице России представлены ведущие производители молочной, мясной и кондитерской продукции, традиционных деликатесов, изделия из льна и фарфора.

"Беларуская вёска" в Питере - проект "Минского молочного завода №1", ставший мультибрендовым. С ведущими белорусскими брендами работают напрямую, без посредников. В этой связи цены и ассортимент конкурентоспособные, утверждает пресс-служба.



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