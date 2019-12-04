Последнее обновление: 04.12.2019 12:34

Генпрокуратура Украины говорит о продвижении дела Павла Шеремета

В расследовании дел об убийствах журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк есть существенное продвижение.

Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько, передает УНИАН.

"Я не буду говорить, когда будет результат, потому что мы договорились, что не разглашаем такие вещи, но в обоих делах существенное продвижение", - сказал он.

По словам Касько, каждый шаг следствия анонсироваться не будет, а о результатах расследования будет сообщено, когда это будет можно сделать.

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