Последнее обновление: 12.12.2019 19:08

Глава МВД Украины сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета

Полиция задержала и с согласия Генпрокуратуры Украины объявляет подозрения фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНИАН.

«Только что Нацполиция задержала и по согласию ГПУ объявляет обоснованное подозрение фигурантам дела по убийству Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», – написал он.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

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