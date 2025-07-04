Россия ночью запустила по Украине 550 беспилотников и ракеты

В ночь на 4 июля Россия запустила по Украине 550 беспилотников и ракеты. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Согласно информации, 478 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны.

В частности, были запущены 539 ударных беспилотников и беспилотников-имитаторов различных типов, из которых 330 – "Шахеды"; одна аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал"; шесть баллистических ракет "Искандер-М"; четыре крылатых ракеты "Искандер-К".

В ходе отражения атаки выведено из строя 478 средств воздушного нападения: сбито 268 БПЛА, 208 – потеряны/подавляются средствами РЭБ; сбиты две крылатые ракеты "Искандер-К".

Попадания были зафиксированы у девяти ракет и 63 беспилотников в восьми локациях, также зафиксировано падение обломков в 33 локациях.

Основной целью удара был Киев. Последствия ощущаются в шести районах города, пострадали по меньшей мере 23 человека. Пострадали жилые дома, Укрзализниця, горели автомобили.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во время атаки в столице были повреждены пять автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям. Предварительно, среди медиков пострадавших нет.

Также удар пришелся по Киевской области, где последствия зафиксированы в пяти районах области на 11 локациях.

Также известны последствия в Полтавской и Днепропетровской областях.

Как сообщил глава Полтавской военной администрации Владимир Когут, в результате падения обломков беспилотника в Кременчуцком районе повреждены крыша и окна жилого дома. Два человека получили ранения и были госпитализированы.

В Днепропетровском регионе, по данным главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лисака, ночью было сбито 14 российских беспилотников. В результате атаки в Могилевской громаде Днепровского района повреждены частный дом и два гаража.