Последнее обновление: 18.12.2019 08:51

Полиция Украины опровергает несоответствие экспертиз в деле Шеремета

В Национальной полиции уверяют, что информация относительно несоответствия результатов проведенных экспертиз в рамках расследования убийства Павла Шеремета не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передает УНИАН.

«Эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео.

Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.

Однако, когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы предполагаемые организаторы и исполнители преступления, были назначены необходимые экспертизы.

Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В этих официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы», – говорится в сообщении.

В полиции призвали стороны уголовного процесса, журналистов и общественность «не искажать озвученную ранее официальную информацию по расследованию этого резонансного убийства».

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование