Посол Азербайджана в Москве передал в МИД РФ ноту протеста

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев передал во вторник российской стороне ноту протеста официального Баку в связи с действиями представителей российских правоохранительных органов в Екатеринбурге. Об этом заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Азербайджан в своей ноте потребовал от России принять срочные меры для всестороннего и объективного расследования этих действий правоохранительных органов, а также привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Посол также довел до сведения российской стороны позицию Азербайджана относительно мероприятий, проведенных в офисе "Sputnik-Азербайджан".

"Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные правоохранительными органами Азербайджана в офисе агентства, полностью соответствуют законодательству нашей страны и международным обязательствам", - подчеркнул Гаджизаде.