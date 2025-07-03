В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России

В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков. Об этом сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко.

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области», - написал он.

По информации украинских СМИ, Гудков погиб в результате четырех ударов по передовому пункт управления бригады. Погибли еще 10 российских офицеров.

Минобороны России также подтвердило гибель генерал-майора Михаила Гудкова.

"2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич", - сказано в сообщении министерства.