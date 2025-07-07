Россия за неделю выпустила по Украине 1270 дронов и почти тысячу КАБов

Россия за последнюю неделю атаковала Украину, выпустив около 1270 ударных дронов, 39 ракет и почти тысячу управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, за одну ночь Россия выпустила 101 беспилотник, большинство из которых были российско-иранскими "Шахедами".

Россия дважды атаковала Харьков утром 7 июля. Первая атака произошла в 05:20. Среди 29 пострадавших – трое детей в возрасте 3, 7 и 11 лет.

Второй раз РФ нанесла удар дронами в 10:22 по Холодногорскому району. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, транспортная инфраструктура. Число раненых увеличилось до 11 человек.

Россия также атаковала Запорожье. Известно о как минимум 11 пострадавших, есть попадания в здание университета "Запорожская политехника".

Повреждены общежития учебного заведения, многоквартирные и частные дома, нежилые здания.

Кроме того, во время атаки дронов 7 июля по Харькову и Запорожью пострадали территориальные центры комплектации и социальной поддержки, есть раненые военнослужащие.

Российские войска также нанесли удар дронами по Одессе, в результате чего погиб человек. Повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории автосервиса и несколько строительных вагончиков.