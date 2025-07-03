Дмитрий Киселев объявил о закрытии Sputnik-Азербайджан

Информационное агентство "Sputnik-Азербайджан" не имеет возможности продолжать свою деятельность. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

"На сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik-Азербайджан в этой стране отсутствуют", - заявил Киселев, которого цитируют российские СМИ.

Он связал решение с задержаниями сотрудников редакции Sputnik в Баку. По словам Киселева, действия азербайджанских силовиков "не имеют под собой никаких оснований".

Задержания, которые упоминает Киселев, произошли 30 июня. В редакции Sputnik-Азербайджан прошли обыски, в результате под стражей остались директор агентства Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Их обвиняют в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Азербайджанские СМИ называют двоих задержанных агентами ФСБ, которые работали под прикрытием.

При этом власти Азербайджана еще в феврале запретили деятельность Sputnik-Азербайджан в стране.