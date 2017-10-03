Последнее обновление: 03.10.2017 17:00

В деле об убийстве Шеремета до сих пор нет подозреваемых

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета у следствия до сих пор нет подозреваемых, на которых можно было бы подать в суд. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник руководителя МВД, народный депутат Антон Геращенко.

"В деле Шеремета пока у следствия, к сожалению, нет подозреваемых, на которых можно было бы с уверенностью подавать в суд как на людей, которые это сделали. Украина - член Конвенции о защите прав человека, все решения наших судов подлежат пересмотрам, если есть такая возможность, в ЕСПЧ. Давайте мы кого-то осудим за две недели, потом этот же человек получит решение в ЕСПЧ о том, что была нарушена процедура", - отметил Геращенко.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля.

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