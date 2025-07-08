Европарламент ужесточил контроль за импортом российского газа

Депутаты Европарламента внесли поправки в законодательство о правилах хранения природного газа, требующие отчетности о доле импорта газа российского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Компетентные органы, контролирующие порядок закачки запасов газа в хранилища в каждом государстве-члене ЕС, теперь должны предоставлять информацию о доле российского газа в таких запасах.

Изменения направлены на улучшение мониторинга ситуации с хранением российского газа в ЕС.

«Принятое в 2022 году законодательство показало, что Европа смогла защитить своих граждан в ситуации, когда Россия использовала газ в качестве орудия шантажа. Последняя редакция обеспечит большую гибкость и меньше бюрократии, но прежде всего она снизит цены на газ в Европе, поскольку мы продолжаем двигаться к энергетической независимости от ненадежных поставщиков», - сказал докладчик Борис Будка (EPP, Польша).

Сегодняшний пакет законодательных изменений предусматривает гибкость для государств-членов в отношении обязательного заполнения газохранилищ на 90% для безопасного прохождения зимнего периода.

Теперь вместо требования достичь 90% к 1 ноября Европарламент обязывает государства-члены сделать это в любое время в период с 1 октября по 1 декабря, что, по мнению евродепутатов, должно уменьшить напряженность на рынке и, соответственно, снизить цены на газ.

Государствам-членам ЕС также разрешается отклоняться от целевого показателя заполнения газохранилищ максимум на 10% в сложных рыночных условиях, в том числе в случае рыночных спекуляций, препятствующих экономически эффективному заполнению газохранилищ.

Европейская комиссия может дополнительно увеличить это отклонение на 5% в течение одного сезона, если неблагоприятные рыночные условия сохранятся.

Эта схема обязательного заполнения газохранилищ продлена до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что газохранилища обеспечивают 30% потребления газа в ЕС в зимние месяцы.

По состоянию на июнь 2025 года газовые хранилища ЕС заполнены на 79,79%. Это соответствует среднему показателю производительности газохранилищ в ЕС. Также уровень заполнения хранилищ СПГ в ЕС составил 5,311 млн кубометров.