Экс-беркутовец: К убийству Шеремета причастен глава МВД Украины

Один из тех, кого власти Украины выпустили из-под стражи под личное обязательство, а затем передали Л/ДНР в порядке состоявшегося 29 декабря 2019 года обмена удерживаемыми лицами, заявил, что знает заказчиков убийства Павла Шеремета и причастных к убийству российского политика Бориса Немцова.

Артур Денисултанов, он же Артур Кринари, Динго, "киллер Кадырова" в интервью Стране.ua утверждает, что Павла Шеремета убили не те, кто сейчас проходят как подозреваемые по делу, а выходец из Беларуси, бывший начальник службы безопасности БРО РНЕ (Белорусская региональная организация Русского национального единства), известный как «Малюта» и «Боцман» Сергей Коротких. К делу причастен глава МВД Украины Арсен Аваков.

По сути, Динго подтвердил опубликованную 16 декабря 2019 года версию «Белорусского партизана».

«И факты, и материалы, которые я все-таки сумел вывезти, рискуя жизнью, о которых я пока еще нигде не говорил и не говорю, говорят о том, что людей, которых сейчас хотят посадить, обвинив в убийстве Шеремета - это ложь. И я это докажу. Я пока еще тут, на перевалочном пункте в "ДНР". Ни слова не сказал, но планирую дать большую пресс-конференцию. Я вывез архив с доказательствами, свидетельскими показаниями и материалами, по которым я могу доказать, кто убил Шеремета, кому это было выгодно… <> … Боцман имеет прямое отношение к убийству Павла Шеремета. Он непосредственно подготовил взрыв…», - утверждает Денисултанов.

По его словам, поводом для убийства Шеремета стала неосторожность самого Павла.

«Но вы не знаете одного дополнительного факта, о котором я скажу во время пресс-конференции. Шеремет занимался расследованием не только по шахтам и по украденным заводам на юге Украине, Николаевский порт, Одесский порт. И не только украденными и вывезенными из страны средствами. Он еще занимался материалами по убийству Немцова. И следы вывели его на Окуеву (Амина Окуева) и Боцмана. Были зафиксированы переговоры по телефону. Этот след привел его к ним. Неосторожность Шеремета была в том, что он спросил у Боцмана, а знает ли тот, что Окуева имела контакты с теми людьми, которых обвиняли в убийстве Немцова. В этом была его ошибка», - сказал "киллер Кадырова".

Он также заявил, что глава МВД Украины Аваков обеспечивал «крышу» и непосредственно контактировал с Боцманом.