Белнефтехим оценил потери НПЗ из-за налогового маневра в $5,8 млрд к 2025 году

Потери двух белорусских НПЗ от налогового маневра в нефтяной отрасли России за 2019 год составят $320 млн, за 2019-2024 годы - $5,8 млрд при мировой цене нефти $60 за баррель.

Об этом заявил зампред концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков, передает БелТА.

"Только в 2019 году при переработке нефти в объеме 18 млн т в год суммарное ухудшение по двум НПЗ при мировой котировке $60 за один баррель оценивается в около $320 млн. При этом цена нефти составляет уже около 80% от мировой. С 2019 по 2024 год потери белорусских НПЗ от налогового маневра (по отношению к условиям, действовавшим до его введения в 2018 году, при мировой котировке $60 за один баррель) составят около $5,8 млрд", - сказал Андрей Бунаков.

Как таковым последствием налогового маневра является ежегодное повышение цены нефти на $17,7 за тонну с выходом на мировую цену к 2024 году при мировой котировке $60 за баррель.

По словам Андрея Бунакова, в условиях снижения таможенной субсидии стратегия работы белорусских НПЗ требует уточнения с учетом общемировых тенденций развития континентальных заводов.