Беларусь ждет от России 24 млн. т нефти, дешевый газ и компенсацию за грязную нефть

Накануне запланированных на 19 ноября переговоров премьеров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, в ходе которых стороны надеются преодолеть интеграционные разногласия в нефтегазовой сфере, Беларусь с помощью вице-премьера Игоря Ляшенко озвучила свои пожелания в этой сфере.

По его словам, Беларусь готова импортировать в 2020 году из РФ до 24 млн т нефти.

"Наши традиционные балансы - 24 млн т нефти в год. Мы готовы забрать и 24 млн т, если российская сторона согласится. Это процесс совместной отработки. Мы готовы работать в режиме от 18 млн т до 24 млн т в зависимости от компенсационных режимов", - сказал Ляшенко, которого цитирует БелТА.

Он также сказал, что Беларусь рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году.

"Здесь многоуровневые переговоры, главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия - равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли", - сказал Игорь Ляшенко. По его словам, пока подтверждения о снижении цены в 2020 году нет.

В 2019 году цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.-0-

Говоря о компенсации Беларуси за налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, вице-премьер подтвердил, что этот вопрос по-прежнему стоит на повестке дня. "Условия были названы с нашей стороны, и они справедливы", - считает он.

Ляшенко также сообщил, что Беларусь назовет окончательную сумму потерь из-за грязной нефти в начале декабря.

"Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября - декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне", - сказал Игорь Ляшенко.

Он сообщил, что экспорт белорусской нефти, нарушенный из-за ситуации с грязной нефтью, восстановился.

"Объем поставки нефти, которые "Белоруснефть" должна была отравить на экспорт, поставлен. Посчитаем еще экономические потери за счет котировок", - добавил Ляшенко.