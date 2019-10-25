Последнее обновление: 25.10.2019 11:43

Беларусь проконсультируется с Россией о транзите нефти из Казахстана

Беларусь проконсультируется с Россией о транзитной возможности поставок нефти из Казахстана, пообещал сегодня Лукашенко на встрече с журналистами по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся", - сказал он.

Между тем, Транснефть пока не получала обращений относительно проведения консультаций по транзиту нефти из Казахстана в Беларусь, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российской компании Игоря Демина.

"Никаких обращений ни со стороны Белоруссии, ни со стороны Казахстана пока не было", - сказал он.

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