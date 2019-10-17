Беларусь хочет проверять качество нефти в Дружбе на входе в страну

Концерн Белнефтехим обещает до конца года определиться с необходимостью строительства станции проверки качества нефти в нефтепроводе Дружба на границе с Россией.

"Белнефтехим" до конца года примет решение о строительстве на магистральном нефтепроводе "Дружба" узла проверки качества нефти из РФ, сообщил сегодня журналистам на форуме "Нефтехимия", передает корреспондент БЕЛТА.

"Такое решение сейчас в стадии принятия, мы ожидаем, что до конца года оно может быть получено", - сказал зампред концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, которого цитирует БелТА.

Он не уточнил объем инвестиций, который может потребоваться для строительства узла.