Последнее обновление: 17.10.2019 14:33

Беларусь хочет проверять качество нефти в Дружбе на входе в страну

Концерн Белнефтехим обещает до конца года определиться с необходимостью строительства станции проверки качества нефти в нефтепроводе Дружба на границе с Россией.

"Белнефтехим" до конца года примет решение о строительстве на магистральном нефтепроводе "Дружба" узла проверки качества нефти из РФ, сообщил сегодня журналистам на форуме "Нефтехимия", передает корреспондент БЕЛТА.

"Такое решение сейчас в стадии принятия, мы ожидаем, что до конца года оно может быть получено", - сказал зампред концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, которого цитирует БелТА.

Он не уточнил объем инвестиций, который может потребоваться для строительства узла.

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