Последнее обновление: 02.12.2019 08:28

Бензин в Беларуси подорожал 24-й раз за год

Белнефтехим в 24-й раз за год повысил розничные цена на автомобильное топливо на белорусских АЗС.

С 1 декабря 2019 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,60 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,70 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,92 руб., ДТ – 1,70 руб.

«С учетом снижения курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, роста в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ (на 10 процентов по отношению к октябрю текущего года), стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 1 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку» - говорится в сообщении концерна.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование