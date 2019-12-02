Бензин в Беларуси подорожал 24-й раз за год

Белнефтехим в 24-й раз за год повысил розничные цена на автомобильное топливо на белорусских АЗС.

С 1 декабря 2019 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,60 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,70 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,92 руб., ДТ – 1,70 руб.

«С учетом снижения курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, роста в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ (на 10 процентов по отношению к октябрю текущего года), стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 1 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку» - говорится в сообщении концерна.