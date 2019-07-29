Беларусь - одна из стран Европы с самым «дорогим» бензином

Дешевый вовсе не означает доступный, подтверждает составленный РИА Новости рейтинг по доступности бензина в странах Европы. Согласно рейтингу, Беларусь вошла в топ-5 стран Европы с самым дорогим, а точнее недоступным для граждан бензином, составив кампанию Латвии, Румынии, Болгарии и Украине.

Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины. При составлении рейтинга использованы данные официальной статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2019 года (для Норвегии и Украины - по итогам мая 2019 года). Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

В первой половине 2019 года динамика нефтяных цен была разнонаправленной. Тем не менее в целом за полугодие цена нефти Brent выросла почти на 18%, что было обусловлено множеством факторов, и прежде всего, соглашением ОПЕК+. Однако цена бензина определяется не только нефтяными котировками, но и рядом других факторов, и в частности, налоговым режимом. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,9 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты – одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, однако зарплаты также очень высокие.

В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

Россия находится в середине рейтинга – на 16-м месте, между Италией и Эстонией. На свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить порядка 927 литров 95-го бензина. Выше в рейтинге располагаются в основном развитые западноевропейские страны.

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 279 литров топлива. Это в 10 раз меньше Люксембурга и в 3,3 раза меньше, чем в России. Бензин в Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Кроме Украины. аутсайдерами являются Болгария, Румыния, Латвия и Беларусь (558,3 литра). Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 560 литров топлива в месяц.