Последнее обновление: 03.01.2020 16:23

Белоруснефть: Дефицита топлива на АЗС не будет дней 20-30

Нефтепродукты, произведенные работающими на технологическом минимуме белорусскими НПЗ, ежедневно поступают на нефтебазы госпредприятия «Белоруснефть», в связи с чем дефицита и перебоев с поставками топлива на АЗС Беларуси не ожидается.

Об этом заявил замгендиректора "Белоруснефти" по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников, передает Sputnik.by.

Кроме того, Белоруснефть успела сделать запасы бензина и дизеля, которых хватит минимум на десять дней.

"Кроме того, в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на десять дней. Дефицита топлива не ожидается. Все заправочные станции сети "Белоруснефть" работают в штатном режиме", - заявил Каморников.

Следует отметить, что речь идет только о заправочной сети Белоруснефти.

Россия с 1 января 2020 года прекратила поставки нефти в Беларусь из-за отсутствия ценовой договоренности с Беларусью. В настоящее время Мозырский НПЗ и Нафтан работают в режиме технологического минимума. По разным оценкам запасов нефти, оставшихся с прошлого года хватит на 10-20 дней, после чего НПЗ уйдут в режим рециркуляции – переработки уже произведенных нефтепродуктов ради того, чтобы не глушить установки. Еще на 10 дней хватит запасов Белоруснефти.

Таким образом, у властей страны есть в лучшем случае месяц на то, чтобы договориться с РФ или найти альтернативные источники поставки нефти и избежать бензиновый коллапс.

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