АЗС российских компаний в Беларуси вводят ограничения на продажу топлива

Компания Лукойл ввела ограничения на продажу топлива на своих АЗС в отдельных регионах Беларуси. По сообщениям разных источников лимит ограничения составляет не более 100 литров на 1 чек.

Операторы АЗС говорят о том, что лимиты вводятся из-за нехватки топлива в связи с ограничением поставок нефтепродуктов на АЗС российских компаний, что в свою очередь связано с де-факто отсутствием импорта нефти в страну, за исключением небольшого объема компаний Михаила Гуцериева и норвежской нефти.

Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок Беларуси осуществляются не напрямую с НПЗ, а через госпредприятие «Белоруснефть». Ограничение отпуска нефтепродуктов заправкам, собственником которых выступают российские нефтяные компании, - вполне понятный шаг со стороны властей Беларуси с целью заставить российские компании завозить в страну нефтепродукты из России, хотя бы частично компенсируя таким образом отсутствие поставок нефти.

Подобное предположение вполне допустимо. Официально, концерн Белнефтехим отрицает наличие подобных решений и называет введение лимитов на АЗС «самоуправством, близким к провокации».

«Введение лимитов по количеству топлива на ряде АЗС «Лукойла» по сути самоуправство и находятся на грани провокации. Ни на уровне правительства, ни Белнефтехима таких решений не принималось. На белорусских АЗС топливо отпускается без ограничений, перебоев с обеспечением нет», — заявил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, которого цитирует tut.by.

По его словам, в настоящее время «НПЗ работают в прежнем режиме полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе».

На данный момент, с точки зрения внутреннего потребителя никаких проблем с приобретением топлива на АЗС нет. Большинство заправок в Беларуси принадлежат государству в лице Белоруснефти, где видимость статуса «у нас в нефтянке все в порядке» будет поддерживаться до последнего момента. Остается лишь определить, когда этот последний момент наступит.

Пока объемы переработки нефти на двух НПЗ Беларуси, пусть даже в близком к технологическому минимуму режиме, позволяют удовлетворять потребность внутреннего рынка. Но собственной добычи нефти на внутренний рынок не хватит, компании Гуцериева уже исчерпали свой квартальный объем поставок, запасы, созданные на НПЗ, подходят к концу.

Можно уповать на успешные переговоры и скорые поставки нефти из Казахстана, на некие пробные партии нефти из иных укромных уголков планеты, но за окном уже февраль, что означает скорый старт первого этапа очередной битвы за урожай – посевной. Стоит ли упоминать об анонсированной на 7 феврале встрече?