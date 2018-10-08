Белнефтехим повысил цены на 1 копейку с 7 октября 2018 года

Концерн Белнефтехим с 7 октября 2018 года повысил стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь еще на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,38 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,46 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,67 руб., ДТ – 1,46 руб.

«С учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья концерн «Белнефтехим» продолжает поэтапное повышение цен на автомобильное топливо», – говорится в сообщении на сайте концерна.

«Цена нефти достигла 85 долларов за баррель. Это плюс 40% к началу года. Если сравнивать с 1 октября прошлого года, то плюс 60%», - объяснил в эфире белорусского ТВ глава концерна Андрей Рыбаков.