Последнее обновление: 08.10.2018 10:14

Белнефтехим повысил цены на 1 копейку с 7 октября 2018 года

Концерн Белнефтехим с 7 октября 2018 года повысил стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь еще на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,38 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,46 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,67 руб., ДТ – 1,46 руб.

«С учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья концерн «Белнефтехим» продолжает поэтапное повышение цен на автомобильное топливо», – говорится в сообщении на сайте концерна.

«Цена нефти достигла 85 долларов за баррель. Это плюс 40% к началу года. Если сравнивать с 1 октября прошлого года, то плюс 60%», - объяснил в эфире белорусского ТВ глава концерна Андрей Рыбаков.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Энергетика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование