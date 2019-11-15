Беларусь с 2020 года прекращает производство биодизельного топлива, говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".

Новость была озвучена главой концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым 14 ноября текущего года на встрече с коллективом ОАО «Могилевхимволокно».

«Остановившись на работе ОАО «Могилевхимволокно», руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля условия выполнения показателей для предприятия будут достаточно непростыми», - говорится в сообщении концерна.

Причина прекращения производства биодизеля (дизельное топливо + биодобавка) не называется, но это решение может быть напрямую связано с ужесточением условий поставок российских нефтепродуктов на белорусский рынок. В текущей ситуации концерн мог склониться к тому, что максимально возможный объем экспорт нефтепродуктов, производимых на двух НПЗ, куда выгоднее для страны, нежели биодизельный проект по поддержке ОАО «Могилевхимволокно».